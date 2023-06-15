THY tehdit: 'Uçağı mı bombalayalım'

Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta isteklerinin yerine gelmemesi üzerine "İlla uçağı mı bombalayalım" diyen iki yolcu uçaktan indirilerek, haklarında işlem yapıldı.

THY tehdit: 'Uçağı mı bombalayalım'

Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta isteklerinin yerine gelmemesi üzerine "İlla uçağı mı bombalayalım" diyen iki yolcu uçaktan indirilerek, haklarında işlem yapıldı.

AirportHaberde yer alan İddiaya göre, gece saat 03.50'de Kayseri-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçaktaki 2 yolcu, business bölümünde yolculuk yapmak istedi. İstekleri reddedilen şahıslar, hostesleri "İlla uçağı mı bombalayalım" diyerek tehdit etti.

Hostesler durumu pilotlara bildirince uçak kalkmadı. İhbar üzerine havaalanına gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Şahıslara "tehdit" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Uçak daha sonra havalandı.

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