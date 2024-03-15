THY teknik personel arıyor

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uşak ve Aydın'da görevlendirilmek üzere tecrübeli uçak bakım teknisyeni aradığını açıkladı.

THY Teknik tarafından yayınlanan ilana göre, Aydın Çıldır Havalimanı ve Uşak Havalimanı’nda TAFA Uçuş Akademisi eğitim uçaklarının üs ve hat bakım hizmetlerinde Teknisyen olarak çalışmak üzere personel arandığı belirtildi.

İşte THY Teknik tarafından aranan kriterler:

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

01.01.1974 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak

Daha önce THY A.O veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Seyahat engeli bulunmamak



TEKNİK KRİTERLER

Kalkış ağırlığı 2.000 kg ve altı piston motorlu sivil hava araçlarının bakım onarım alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi,

Tercihen Cessna 172, Diamond DA-40 ve DA-42 uçaklarında tecrübe sahibi,

Tercihen SH-66/EASA Part-66 hava aracı bakım lisansına sahip ve lisansında Full Grup 3 / Cessna 172 / Diamond DA-40 / Diamond DA-42 hava aracı tiplerinden herhangi biri işli olan (B1.2, B3 veya B2 kategorisinde)

Tercihen eğitim uçakları Cessna 172 veya Diamond DA-40 / DA-42 hava araçlarında B1.2, B3 veya B2 kategoride yetkili onaylayıcı personel olarak çalışmış olan



ARANAN NİTELİKLER

Vardiyalı düzende çalışabilen

Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli

Takım çalışmasına yatkın

Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim

İş sağlığı ve güvenliği kural ve prosedürlerine uyumlu çalışabilen



İlanda çalışma alanı olarak ise Aydın Çıldır Havalimanı ve Uşak Havalimanı olarak belirtildi