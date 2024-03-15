THY teknik personel arıyor

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Uşak ve Aydın'da görevlendirilmek üzere tecrübeli uçak bakım teknisyeni aradığını açıkladı.
THY Teknik tarafından yayınlanan ilana göre, Aydın Çıldır Havalimanı ve Uşak Havalimanı’nda TAFA Uçuş Akademisi eğitim uçaklarının üs ve hat bakım hizmetlerinde Teknisyen olarak çalışmak üzere personel arandığı belirtildi.
İşte THY Teknik tarafından aranan kriterler:
Başvuru Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak
01.01.1974 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak
Daha önce THY A.O veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Seyahat engeli bulunmamak
TEKNİK KRİTERLER
Kalkış ağırlığı 2.000 kg ve altı piston motorlu sivil hava araçlarının bakım onarım alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi,
Tercihen Cessna 172, Diamond DA-40 ve DA-42 uçaklarında tecrübe sahibi,
Tercihen SH-66/EASA Part-66 hava aracı bakım lisansına sahip ve lisansında Full Grup 3 / Cessna 172 / Diamond DA-40 / Diamond DA-42 hava aracı tiplerinden herhangi biri işli olan (B1.2, B3 veya B2 kategorisinde)
Tercihen eğitim uçakları Cessna 172 veya Diamond DA-40 / DA-42 hava araçlarında B1.2, B3 veya B2 kategoride yetkili onaylayıcı personel olarak çalışmış olan
ARANAN NİTELİKLER
Vardiyalı düzende çalışabilen
Öğrenmeye ve çalışmaya hevesli
Takım çalışmasına yatkın
Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim
İş sağlığı ve güvenliği kural ve prosedürlerine uyumlu çalışabilen
İlanda çalışma alanı olarak ise Aydın Çıldır Havalimanı ve Uşak Havalimanı olarak belirtildi