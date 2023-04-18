THY uçağı havada arızalandı. İkinci denemede piste inebildi

THY'ye ait kargo uçağı Bulgaristan hava sahasında arızalandı. Geri dönüş kararı alan pilot, ikinci denemesinde İstanbul'da piste indi.

THY uçağı havada arızalandı. İkinci denemede piste inebildi

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Turkish Cargo'nun Airbus A330 tipi kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Bulgaristan hava sahası üzerinden geri döndü. Kargo uçağı, 19.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Turkish Cargo'nun TK6201 sefer sayılı A330 tipi uçağı, Hollanda'nın Maastricht şehrine gitmek üzere 17.46'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Kalkıştan bir süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle uçağın kokpit ekibi, Bulgaristan hava sahasındayken İstanbul'a geri dönüş kararı aldı.

İstanbul Havalimanı'na ilk iniş denemesinde pisti pas geçen TK6201 sayılı uçak, ikinci denemesinde 19.30'da sorunsuz bir şekilde indi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı