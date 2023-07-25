THY uçağında intihar! Uçak zorunlu iniş yaptı

Yolcu tuvaletten çıkmadı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Havalimanı’ndan Marakeş’e gitmek üzere öğlen saatlerinde havalanan TK619 sefer sayılı uçakta, yabancı uyruklu bir yolcu tuvalette uzun süre kaldı. Kabin ekibi, durumdan şüphelenerek tuvaletin kapısını açtı ve yolcuyu şuuru kapalı halde buldu. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibi, yolcuya ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Cezayir’e acil iniş

Yolcunun durumunun ciddi olduğunu gören uçağın pilotu, en yakın havaalanı olan Cezayir’e acil iniş yapmak için izin istedi. Uçak, Cezayir’de güvenli bir şekilde indi ve sağlık ekipleri uçağa geldi. Ancak yapılan kontrollerde, yolcunun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yolcunun intihar ettiği öğrenildi.

Uçak seferine devam edecek

İntihar eden yolcunun cenazesinin alınmasının ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere tekrar kalkış yapacağı bildirildi. Uçaktaki diğer yolcuların durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sorun yaşamadıkları belirtildi.