THY uçağında kadın yolcu hostese saldırdı. Uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Mogadişu seferini yapan uçağında Somali uyruklu bir yolcu hostese saldırdı. Uçak Antalya'ya acil iniş yaptı yolcu gözaltına alındı.

THY uçağında kadın yolcu hostese saldırdı. Uçak Antalya'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları uçağında alkollü yolcu olay çıkardı. İstanbul-Mogadişu seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir yolcusu hostese saldırdı. Etkisiz hale getirilen yolcuya plastik kelepçe takıldı, yaşanan olay nedeniyle THY uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı

Airport Haberde yer alan bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın TK646 sefer sayısıyla İstanbul'dan Mogadişu'ya gidecek yolcu uçağında bir süre sonra Somali uyruklu bir kadının diğer yolcularla tartışmaya başladığı, kendisini uyaran kabin memurunu da fiziki saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine sorunlu yolcuya plastik kelepçe takıldı. Uçuş ekibi Antalya'ya acil iniş yaptı. Yolcu uçaktan indirilerek, gözaltına alındı.

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