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THY uçağında kavga

Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan THY'ye uçağında arka koltukta oturan çocuğun öndeki koltuğu tekmelediği iddiasıyla iki aile arasında tartışma çıktı. Öfkelenen yolcu, çocuğun annesinin boğazını sıkınca uçaktaki diğer yolcular iki aileyi zor sakinleştirdi. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:11
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THY uçağında kavga

THY uçağında kavga
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DHA ve İHA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın TK-1908 sefer sayılı uçağında dün meydana gelen olayda; Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımını tamamladı. 

Bu sırada iddialara göre arka koltukta oturan çocuk öndeki yolcunun koltuğunu tekmeledi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu ile çocuğun ailesiyle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce öfkeli yolcu çocuğun annesinin boğazını sıktı. Yolcular ve kabin ekibi tarafları sakinleştirmek için uzun süre çaba harcarken, kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. 

İki aile birbirinden şikayetçi olmayınca THY uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Zürih Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kavga anları bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Zeki
3.02.2023 16:09
Kesin adam haklidir  
 
Gurbetçi
3.02.2023 15:50
Eğitim eğitim eğitim Aile içinde çocuk yetiştirmede okulda ve her yerde ama kendi egosuna düşkün bencillikte bizim Millet şampiyon maalesef.  
 
misafir.
3.02.2023 15:22
insanlar iyice şiraneden çıktı. toplu taşımalarda adam bir kişi kart basıyor üç cocuğu ile dört tane koltup işgal ediyor, sonra yaşlılara ve engellilere yer vermek diye birşey kalmamış.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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