THY uçağından servet çıktı

Almanya’nın Münih Gümrük Soruşturma Bürosu yaptığı açıklamada, İstanbul’a gitmek için Münih havalimanına gelen bir yolcunun, içinde 1,4 milyon euro nakit bulunan iki bavulla yakalandığı bildirildi. Ele geçirilen paraya el konuldu.

Havalimanına gelen, İran asıllı Almanya vatandaşlığı bulunan 44 yaşındaki bir adam, bavullarını görevlilere teslim etti. Xray cihazından bavulları kontrol eden bir görevli ise cihazda gördüğüne inanamadı.

UÇAĞA BİNMEDEN YAKALANDI

Cihaza giren iki bavul da para ile doluydu. Paraları fark eden görevli yolcuyu durdurmaları için yetkililere haber verdi.

Bavulların kime ait olduğu bilindiği için alanda yapılan aramada yolcu, henüz uçağa binmeden yakalandı.

Görevliler tarafından yapılan sayım sonrasında iki bavulun içinde toplam 1 milyon 400 bin Euro’ya yakın nakit para olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgilenen savcının talebi üzerine Landshut bölge mahkemesindeki bir soruşturma hakimi, Münih bölgesinde yaşayan İran asıllı adamın kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmasına, paraya ve yolcunun iki cep telefonuna el konulmasına karar verdi.

Münih Gümrük Soruşturma Ofisi müfettişleri 44 yaşındaki şahsın Fürstenfeldruck bölgesindeki dairesinde yaptığı aramada ise küçük miktarlarda nakit para ve bir para sayma makinesi ele geçirdiğini duyurdu.