THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş...

THY'nin TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı.

Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin isterken, camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na indi.

THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi sonrası uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alındı. Yolcuların, camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderileceği öğrenildi.