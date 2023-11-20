THY uçaklarında flaş değişim. En yetkili isim Ahmet Bolat açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2026 itibarıyla uçaklardaki koltuklarda değişim yaşanacağını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
THY uçaklarında flaş değişim. En yetkili isim Ahmet Bolat açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ABD’de Detroit’e başlayan direkt seferler üzerine düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre Bolat, kabinlerde 2026 itibarıyla hızlı bir değişim yaşanacağını ifade eden Bolat, "Uçaklarda kendi business class ve ekonomi sınıfı koltuklarımızı kullanacağız" diye konuştu.

Uçaklarda kullanılan mevcut koltukların 80 bin dolar (yaklaşık 2.4 milyon lira) olduğunu söyleyen Bolat, "Aslında bir çok otomobilden daha pahalı. Biz daha ucuza mal edeceğiz. Koltuğun asıl maliyeti mühendislik ve tasarım. Yerli üretim koltuklarımız şu anda testlerde. Bizim koltuklar rahat bir uçuş sağlayacak" dedi.

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ABD’DE 15 DESTİNASYON

THY'nin portföyüne dahil ettiği son uçuş noktası ABD’de Detroit oldu. 15 Kasım itibarıyla başlayan uçuşlar Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı, İstanbul Havalimanı- Detroit Metropolitan Havalimanı arasında gerçekleştirilecek.

"DENVER OLUR"

25 Aralık itibarıyla sefer sayısı haftada dört güne çıkacak. Önümüzdeki yıl ABD de 14’üncü destinasyona çıkmış olacaklarını belirten Bolat, “Denver olur muhtemelen. Ardından da Orlando’yu planlıyoruz” dedi.

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