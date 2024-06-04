THY yabancı pilot alıyor. İlan verildi

Türk Hava Yolları'ndan pilot alım hamlesi...Sadece Türkler başvuru yapmayacak. Yabancılar da bu ilandan sonra Türk Hava Yollarına girebilecekler. THY'nin pilot ilanı Türk Hava Yolları Kariyer sayfasında yayınlandı.

Türk Hava Yollarını ilanı şöyle:

Türk Hava Yollarında çalışarak dünyayı keşfedebilirsiniz. Kokpit ekibimiz uçuş görevlerinin yanı sıra, dünyanın pek çok farklı bölgesini görme ve tanıma imkanına sahip oluyor.

Kokpit ekibi iş alımlarında global standartları baz alıyor, süreci titizlikle yürütüyoruz. Genç pilotlarımızı yetiştirerek Türk Hava Yollarına kazandırıyor, farklı milletlere mensup deneyimli pilotları istihdam ediyoruz.

Kokpit personeli istihdamı dört kategori kapsamında yürütülüyor:

*Kaptan Pilot

*II. Pilot

*Take-Off Cadet

*Simülatör Eğitim Öğretmeni (SFI)

Pilot adayları, kariyer sitemizde yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yaparak seçim sürecine dâhil oluyor. Take-Off Cadet programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler arıyoruz. Ayrıca, uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olmasını önemsiyoruz. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dâhil oluyor.

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda çalışanımız oluyor ve diğer çalışanlarımızın yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip oluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adaylarımızı, II. Pilot Adayı olarak ekibimize dâhil ediyor ve görevdeki diğer çalışanlarımızla aynı sosyal imkânları sunuyoruz. Siz de Take-Off Cadet programımıza başvurarak, tüm dünyada hızla gelişen ve yetişmiş pilot ihtiyacı artan hava yolu taşımacılığında geleceğin başarılı pilotları olarak yerinizi alabilir, büyük ailemizin bir parçası olabilirsiniz.

Adaylarımız aşağıdaki seçme ve değerlendirme süreçlerine katılırlar:

Türk Hava Yolları İngilizce Sınavı: Dil belgesi olmayan adaylarımızın sürece devam edebilmesi ve İngilizce yeterliliğini ölçmek adına yapılan bir sınavıdır.

DLR-1 Sınavı: Bilgi ve yetenek modüllerinden oluşan teknik sınav, toplam 6 modülden oluşmaktadır. Yaklaşık 5 saat sürmektedir. Adaylara sınav ile ilgili çalışma dokümanı iletilmektedir.

Yetkinlik Değerlendirmesi: Kokpit personeli istihdam sürecinde kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirildiği süreçtir.

Kurul Mülakatı & Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçüm Süreci : Kurul mülakatı, insan kaynakları departmanından katılımcılar ve kaptan pilottan oluşan değerlendirme komisyonu tarafından adaylarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakattır. Aynı gün adaylarımızın boy-kilo ölçümleri ve belge kontrolleri yapılarak Ortaklık tarafından belirlenen ilan kriterlerine uygunluğu kontrol edilir.

Türk Uyruklu Kaptan Pilot, Tecrübeli II. Pilot, Tecrübesiz Pilot ve SFI Süreçleri

Evrak Kontrol: Adaylarımızın ilan kriterlerine uygunluğunu belirlemek için belgelerin kontrol edildiği süreçtir.

Yetkinlik Değerlendirmesi: Kokpit personeli istihdam sürecinde kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirildiği süreçtir.

Havacılık İngilizcesi: SHGM’nin formatına benzer bir şekilde uygulanan ve adaylarımızın havacılık alanındaki İngilizce dil yeterliliği ölçen bir değerlendirmedir.

Simülatör ve Teknik Yeterlilik Testi: Adaylarımızın mesleki ve teknik yeterliliğinin değerlendirildiği aşamadır.

Kurul Mülakatı: İnsan kaynakları departmanından katılımcılar ve kaptan pilottan oluşan değerlendirme komisyonu tarafından adaylarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerin değerlendirildiği mülakattır.