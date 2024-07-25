THY yeni şirket kuruyor. Bu kez havacılık sektöründe değil

Kaynak: Haber Merkezi
THY yeni şirket kuruyor. Bu kez havacılık sektöründe değil

Türk Hava Yolları (THY), KAP'a yaptığı bildirisiyle, yeni bir şirket kuracağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bugün yaptığı duyuruda, yeni bir şirket kurma planlarını açıkladı.

Açıklamada, Türk Hava Yolları'nın yeni şirket kuruluşuyla ilgili detaylara yer verildi.

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Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket "THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır.

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