THY yuan ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk hava yolu şirketi oldu

THY'ye yuan finansmanı

Türk Hava Yolları, filoya katılan 3 Airbus A350 tipi uçağı Çin para birimi yuan ile finanse etti. Açıklama THY Basın Müşavirliğinden geldi. Açıklamaya göre, şirket, çeşitli döviz cinslerinden elde ettiği gelirleri sayesinde ve doğal riskten korunma stratejileri kapsamında finansman portföyüne yeni bir para birimi daha ekledi.

Türk Hava Yolları filoya katılan 3 Airbus A350 tipi uçak, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin yuanı döviz cinsinden finanse edildi.

"ÇİN DIŞINDA İLK KEZ ÇİN YUANI PARA BİRİMİYLE UÇAK FİNANSMANI YAPAN HAVA YOLU OLDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bu finansman yönteminin bir ilk olduğunu belirtti.

Bu yöntemle şirketin kur baskısından korunduğunda dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"THY olarak uçak finansmanı alanında imza attığımız başarılara bir yenisini daha ekleyerek, Çin dışında ilk kez Çin yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan hava yolu olduk. Halihazırda dört ayrı para birimi kullanılan finansman işlemlerine beşinci para birimini de ekleyerek, kur riskinden korunma stratejilerimizi desteklemenin yanı sıra ortaklığımızın finansman maliyetlerini en düşük seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Çinli iş ortaklarımızın daha önce Çin dışında yapılmamış olan bu işleme gösterdiği ilgi ve inanç, kurumlar arası güvenin ve ülkeler arası işbirliğinin de bir göstergesidir. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı ve yenilikçi finansmanlara gelecekte de yenilerini katarak, piyasada öncü olmaya devam etmeyi hedefliyoruz."