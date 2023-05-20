THY'de üniformalarla zaman yolculuğu

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın 20 Mayıs 1933'te başlayan gökyüzü macerası tam 90 yıldır devam ediyor.



AirportHaber, şirketin hem havalimanlarında hem de göklerde simgesi durumundaki kabin memurlarının üniformaları geçmişten bu güne nasıl bir yolculuğunu derledi.

Bugün yaklaşık 13 bin kabin memurunu istihdam eden Türk Hava Yolları'nın (THY) mevcut üniformaları İtalyan modacı Ettore Bilotta tarafından tasarlandı.THY'nin mevcut üniformaları 2019 yılından beri kullanılıyor.

İşte Türk Hava Yolları'nın 1933'ten günümüze üniformaları: