TFF taraftarların 4 gözle beklediği tarihleri açıkladı

Taraftarların merakla beklediği haber geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunun transfer ve tescil dönemlerini belirlendi.

Buna göre yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlaşacak, 13 Eylül'de sona erecek. İkinci transfer dönemi ise 13 Ocak 2025-11 Şubat 2025 tarihleri arasında.

TFF'den "2024-2025 Sezonu Transfer ve Tescil Dönemleri Belirlendi" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."