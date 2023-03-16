THY'den uçuş iptali. Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle ertelendi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan AnadoluJet'in "TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln", THY'nin yarınki "TK 1671 İstanbul-Köln", "TK 1672 Köln-İstanbul", "TK 1675 İstanbul-Köln", "TK 1676 Köln-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln", "TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen", "TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen" seferleri iptal edildi.

AnadoluJet'in bugün icra edilmesi planlanan "TK 7760 Ankara-Köln" ile "TK 7761 Köln-Ankara" seferleri de yapılamayacak.