THY'den Avrupa'ya ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya, 1 Kasım 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için geçerli olacak.

KAYNAK: DHA
THY'den Avrupa'ya ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa'da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunduğunu duyurdu. Buna göre sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 9 - 19 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Köstence'ye 119 dolar, Batum'a 129 dolar, Tiflis, Varna, Bükreş ve Cluj'a 139 dolar, Sofya'ya 149 dolar, Prag ve Budapeşte'ye 159 dolar, Krakow, Kişinev ve Riga'ya 169 dolar, Tallinn, Vilnius, Gence ve Nahcivan'a 179 dolar, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere web adresinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

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