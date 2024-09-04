THY'den rezervasyon hamlesi

Düzenleme: Kaynak: AA
THY'den rezervasyon hamlesi

Türk Hava Yolları (THY), seyahat acentelerine yönelik dağıtım hizmeti "TKCONNECT’" uygulaması için önde gelen bazı içerik toplayıcılarıyla stratejik ortaklıklar yapıldığını duyurdu. Amaç rezervasyon süresini kolaylaştırmak...

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, önde gelen içerik toplayıcılar Travelfusion, Verteil, DRCT, Mystifly, Nuua, Nuflights ve Theta ile yapılan ortaklıklarla seyahat acentelerine özel teklifler sunulması ve rezervasyon sürecini kolaylaştırmak için son teknoloji araçlardan faydalanılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "TKCONNECT" uygulamasının yaygınlaştırılmasında Travelfusion, Verteil, DRCT, Mystifly, Nuua, Nuflights ve Theta ile ortaklık yapmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Bu içerik toplayıcıların üst düzey dağıtım çözümleri sunma konusunda kanıtlanmış bir tecrübeye sahip olduklarına dikkati çeken Olmuştur, "Uzmanlıkları TKCONNECT'in erişimini ve etkisini en üst düzeye çıkarmada etkili olacaktır. Bu girişim, müşterilerimize üstün seyahat çözümleri ve olağanüstü hizmet sunma konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtmaktadır. NDC teknolojisini benimseyerek, daha bağlantılı ve verimli bir seyahat ekosisteminin önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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