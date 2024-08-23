THY'den sevindiren imza

Düzenleme: Kaynak: AA
THY'den sevindiren imza

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, spora ve spor organizasyonlarına dünya çapında verdiği destekle ülkeler, kıtalar ve kültürler arasında köprüler kurma misyonuna öncülük eden hava yolu şirketi, paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek olan engelli sporcuları destekleyecek.

Sponsorluk anlaşmasıyla THY, 28 Ağustos-8 Eylül arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkeyi temsil edecek Türkiye Milli Paralimpik Takımı'ndaki 48 kadın, 46 erkek olmak üzere farklı disiplinlerdeki 94 sporcuya başarı yolculuklarında eşlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak Türk sporunu ve sporcularını, ülkenin değerlerini, zenginliklerini ve kıymetlerini destekleyerek dünyanın dört bir yanına taşıdıklarını belirtti.

Bolat, "Engelli bireylerin spora katılımını destekleme ve teşvik etme misyonu ile azim ve kararlılıklarıyla bizlere ilham olan kıymetli Milli Paralimpik sporcularımıza 2024-25 sezonunda destek vermekten gurur duyuyor ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ BAŞARILAR YAZMAMIZA YARDIMCI OLACAK"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da THY'ye desteğinden dolayı teşekkür ederek, engelli bireylerin sporda ve toplumda daha fazla yer almasını sağlamak için uzun bir yolculuk sürdürdüklerini kaydetti.

Her geçen yıl daha fazla sporcunun, daha fazla branşta mücadele etmesinin, bu sürecin ne denli doğru adımlarla ilerlediğinin en büyük göstergesi olduğunu belirten Aksu, "THY gibi ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu ile işbirliği yaparak, paralimpik sporcularımıza daha fazla destek sağlamak için bir araya gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz. 80 milyonluk bir ülkede milyonlarca engelli birey olduğunu düşündüğümüzde, bu bireylerin içinden yeni paralimpik şampiyonlar çıkacağına inancımız tam. Onları keşfetmek, yetiştirmek ve desteklemek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu işbirliği, daha güçlü bir geleceğin kapılarını aralayacak ve yeni başarı hikayeleri yazmamıza yardımcı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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