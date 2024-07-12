THY'den ucuz bilet kampanyası. Sadece 2 gün sürecek

Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında KKTC yönüne alınacak olan biletlerde kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025’te alınan biletlerle seyahat edilecek.

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 TL olarak belirlendi.

İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz sayılıp, promosyon dışında tutuldu.