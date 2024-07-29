THY’nin 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. Şeyhlere bedava bilet vermişti

Düzenleme: Hande Karacan
THY’nin 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. Şeyhlere bedava bilet vermişti

İsmailağa Cemaati'ne bedava bilet verdiği iddialarıyla gündemde olan THY’nin 3 yıldır tek kuruş Kurumlar Vergisi ödemediği iddia edildi.

Birçok şirketin ve büyük şirketlerin vergi ödemediği iddiaları üzerine üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı dün bir açıklama yayınlamıştı.

Ardından Selçuk Geçer birçok şirketin vergi ödemediğini öne sürerek bir liste paylaşmıştı.

Gazeteci Turhan Bozkurt da gündemi sallayacak bir paylaşımda bulundu. Bozkurt, Türk Hava Yolları’nın 3 yıldır Kurumlar Vergisi ödemediğini iddia etti.

Bozkurt’un paylaştığı e-Devlet bilgilerinde 2021-2022 ve 2023 yıllarında vergi ödenmediği yer alıyor.

Gazeteci Bozkurt paylaşımında “Türk Hava Yolları (THY) da üç yıldır tek kuruş vergi ödemedi” dedi.

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İSMAİLAĞA CEMAATİ'NE BEDAVA BİLET

Öte yandan geçtiğimiz günlerde THY İsmailağa Cemaati'ne bedava bilet verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

İsmailağa Derneğine 2021’de 132 adet yurt dışı ekonomi sınıfı, 244 adet yurt içi ekonomi sınıfı, 11 adet hac ve umrede kullanmak üzere ekonomi sınıfı olmak üzere Toplam 180.000 dolar tutarında bilet hibe verildiği ileri sürülmüştü.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEDİ?

Şirketlerden vergi alınmadığı iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi düzenlemelerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şimşek, "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa, vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." İfadelerini kullanmıştı.

SELÇUK GEÇER NE DEDİ?

Ayrıca ekonomist Selçuk Geçer birçok büyük şirketin vergi ödemediğini ileri sürerek bir liste açıkladı. Listede Tüvtürk'ten Limak yapıya, Gediz Elektrik'ten Atasay'a bir çok şirket var.

İşte o paylaşım:

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Turhan Bozkurt'un paylaşımı:

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Mehmet Şimşek’in paylaşımı:

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