Acun Ilıcalı hakkında bomba iddia. Geçen yıl hiç vergi ödememiş

Sosyal medyada birçok şirketin vergi ödemediği iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti.

Dijital vergi levhaları paylaşılarak özellikle iktidara yakın olduğu iddia edilen iş insanlarına ait Cengiz Holding, Demirören Medya, Turkuvaz Medya, Rönesans, Çalık Holding, Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat gibi büyük mükelleflerin de vergi ödemediği ileri sürülmüştü.

İş insanı Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddiada bulunuldu. Paylaşılan dijital vergi levhasında Ilıcalı’nın 2023 yılında vergi ödemediği görülüyor.

İddiaların doğru olup olmadığı ise bilinmiyor. Acun Medya’dan veya Acun Ilıcalı’dan konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. İddialar sosyal medyayı salladı.

SELÇUK GEÇER DE LİSTE PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Selçuk Geçer birçok şirketin vergi ödemediğini öne sürerek bir liste paylaşmıştı. Listede Tüvtürk'ten Limak yapıya, Gediz Elektrik'ten Atasay'a bir çok şirketin olduğu görüşmüştü.

THY DE VERGİ ÖDEMEDİ İDDİASI

Ayrıca sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları’na ait olduğu ileri sürülen bir vergi tablosu paylaşılmıştı.

İddia edilen tabloda THY’nin 2021-2022 ve 2023 yıllarında vergi ödenmediği yer alıyor.