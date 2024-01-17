THY'nin Almanya uçuşları hava muhalefeti engeline takıldı

Almanya'da yaşanan olumsuz hava koşulları Türk Hava Yolları'nın bu ülkeye yapacağı seferleri etliyor. THY'den yapılan açıklamaya göre yarın için planlanan bazı seferlerin iptal edildı.

THY yapılan açıklamada, THY’nin TK1629 sefer sayılı İstanbul-Münih ve TK1630 sefer sayılı Münih-İstanbul seferinın iptal edildiği bildirildi.

Bir iptal de Frankfurt uçuşlarıyla ilgiliydi. TK1593 sayılı İstanbul-Frankfurt ile TK1594 Frankfurt-İstanbul uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.



Ayrıca AnadoluJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve Esenboğa'dan yapılacak bazı seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Buna göre TK7734 ve TK7735 sefer sayılı Frankfurt uçuşlarıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan planlanan TK5568-TK5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşlarının da karşılıklı iptal edildiği duyuruldu.