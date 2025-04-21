THY'nin İstanbul-Şam uçuşlarında sefer artışı

Kaynak: AA
THY'nin İstanbul-Şam uçuşlarında sefer artışı

Türk Hava Yolları, İstanbul-Şam tarifeli seferlerini talep dolayısıyla temmuz ayında 12'ye çıkarmayı kararlaştırdı.

Türk Hava Yolları (THY), haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul-Şam tarifeli seferlerini talep dolayısıyla temmuz ayında 12'ye çıkarmayı kararlaştırdı.

THY, İstanbul ile Suriye'nin başkenti Şam arasında "TK-846" ve "TK-847" sayılı seferleriyle düzenlediği uçuşları 8 Temmuz'dan itibaren artırma kararı aldı.

Hava yolu şirketi, tarifeli seferlerine "TK-848 ve "TK-849" numaralı yeni uçuşları da dahil etti.

THY, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Şam seferlerine 23 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Haftada 3 gün karşılıklı planlanan seferler talep artışı nedeniyle günlük yapılıyordu.

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