THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı

Kaynak: AA
THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı
2008’de Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet, bugün itibarıyla "AJet" adı altında bilet satışlarını resmi internet sitesi üzerinden başlattı.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Uçmayan kalmasın" sloganıyla THY'nin bir markası olarak kurulan AnadoluJet, 16 yılda 150 milyonun üzerinde yolcuyu uçurdu.
AnadoluJet, bugünden itibaren "AJet" adı altında bilet satışlarını resmi internet sitesi "ajet.com" üzerinden başlattı.
Gökyüzüyle 31 Mart tarihinden itibaren buluşarak hava yolu deneyimini daha modern, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan AJet, bu yılın yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçak ile iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer gerçekleştirecek.

İlgili Haberler
Şişecam'dan 30 milyar TL'lik borçlanma kararı
Şişecam'dan 30 milyar TL'lik borçlanma kararı
Alman Deutsche Bank'tan Merkez Bankası için faiz tahmini
Alman Deutsche Bank'tan Merkez Bankası için faiz tahmini
Yapı Kredi Bankası'ndan kâr payı dağıtım kararı
Yapı Kredi Bankası'ndan kâr payı dağıtım kararı
Son Haberler
Sakarya’da zincirleme kaza: 5 yaralı Yerel Haberler
Sakarya’da zincirleme kaza: 5 yaralı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. En genci 15, en yaşlısı 85 yaşında Gündem
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. En genci 15, en yaşlısı 85 yaşında
CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama Gündem
CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber Spor
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber
Milas'ta trafik kazası. 1 yaralı Yerel Haberler
Milas'ta trafik kazası. 1 yaralı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti Gündem
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti