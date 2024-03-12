THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Uçmayan kalmasın" sloganıyla THY'nin bir markası olarak kurulan AnadoluJet, 16 yılda 150 milyonun üzerinde yolcuyu uçurdu.

AnadoluJet, bugünden itibaren "AJet" adı altında bilet satışlarını resmi internet sitesi "ajet.com" üzerinden başlattı.

Gökyüzüyle 31 Mart tarihinden itibaren buluşarak hava yolu deneyimini daha modern, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan AJet, bu yılın yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçak ile iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer gerçekleştirecek.