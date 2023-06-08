THY'nin yeni şirketi TSS'de işçi kıyımı iddiaları

AirportHaber'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın taşeron şirketleri tek bir çatı altında toplamak için yüzde yüz kendi sermayesiyle kurduğu THY Destek Hizmetleri'nde (TSS) yeni gelişmeler yaşanıyor.



Seçim sürecinde büyük ümitlerle kurulan ve söz konusu süreçte önemli tanıtımları yapılan şirkette şu sıralar işçi çıkarılma yoluna gidildiği öğrenildi. TSS'de 15'ten fazla çalışan verimsizlik gerekçesiyle sorgusuz sualsiz birdenbire işten atıldığı öne sürülüyor.



Verimsizlik adı altında işten çıkarılan personellerin büyük şok yaşadığı öğrenilirken, yaşanan mağduriyetin nasıl giderileceği konusunda herhangi bir adım atılmadı.