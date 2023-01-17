Tıbbi laboratuvar teknikerleri Sağlık Bakanı’na isyan etti. 90 bin mezuna sadece 421 kadro

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 sağlık çalışanı atama listesinde sadece 421 kişinin atanacağını açıklamasına laboratuvar teknikerleri isyan etti.

Bu alanda 90 bin mezun olduğunu belirten mağdur laboratuvar teknikerleri, kendi işlerinin taşeronlara yaptırıldığını belirtirken adil atama istediklerini ifade etti.

Hak ettikleri değeri göremediklerine dikkat çeken mağdurlar, Sağlık Bakanlığı’ndan en az 10 bin kadro talebinde bulunuyor.

KPSS’den 90 puandan fazla sonuç almalarına rağmen atanamadıklarını belirten mağdurlar, “Bizim işlerimizi taşeronlara, hemşirelere yaptırıyorlar. Sağlıkta tedavinin temel basamağıdır laboratuvar. Laboratuvar olmasa ne bir doktor tanı koyabilir ne de bir hastalık teşhis edilebilir. Böylesine önemli bir görevi ise bu alanda eğitim almış bizler yapmalıyız. Ancak sağlık bakanlığı binlerce mezunu olan alana 421 gibi komik bir atama rakamı açıkladı. Diplomasız taşeronlar değil, 2 yıl eğitim ve staj almış tıbbi laboratuvar teknikerleri alınmalıdır” dedi.