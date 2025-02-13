Tibia'da 28 yıl sonra ilk: Dövüş sanatları ustası keşiş geliyor

1997 yılında Alman geliştirici Cipsoft tarafından piyasaya sürülen ve dünya çapında geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan MMORPG klasiği Tibia, büyük bir yeniliğe hazırlanıyor. Oyun tarihindeki en önemli güncellemelerden biri olarak görülen bu yenilikle, 28 yıl sonra ilk kez yeni bir sınıf ekleniyor: Keşiş!

Şimdiye kadar oyuncular, savaşçı Şövalye, büyücü Sihirbaz, doğa dostu Druid ve kutsal savaşçı Paladin sınıflarını seçebiliyordu. Ancak 25 Şubat 2025'te başlayacak test süreciyle birlikte oyuncular, mistik güçleri ve dövüş sanatları yetenekleriyle donatılmış Keşiş sınıfını deneme şansı yakalayacak. Bu süreçte oyuncular geri bildirim verebilecek ve geliştiriciler sınıfın dengesini ayarlayabilecek. Resmi çıkışın ise 2025’in ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DÖVÜŞ SANATLARI VE MİSTİK GÜÇLERİN BULUŞTUĞU SINIF

Keşiş, Tibia’daki ilk gerçek yakın dövüşçü olacak. Zaten oyunda yeterince menzilli saldırıya sahip karakter bulunduğundan, Keşiş’in en büyük silahı yumrukları olacak. Bununla birlikte, takım arkadaşlarını iyileştirme ve destekleme (buff verme) yetenekleri sayesinde takım oyununda da önemli bir yer edinecek.

Sınıfın en dikkat çekici mekaniklerinden biri ise Harmoni adı verilen özel bir kaynak sistemi. Keşiş, dövüş sırasında bu enerjiyi biriktirerek, güçlü saldırılar ve büyüler gerçekleştirebilecek. Özellikle Sirene adlı özel yeteneği, düşmanlara büyük hasar vermesini sağlayacak ancak bu yetenek yalnızca grup üyeleri yakında değilken en yüksek verimle kullanılabilecek. Bu da Keşiş’i hem tek oyunculu hem de grup oyunlarında stratejik bir şekilde kullanılabilir hale getirecek.

CİPSOFT’TAN YENİ BİR OYUN: PERSİST ONLİNE

Cipsoft sadece Tibia için çalışmıyor, aynı zamanda yeni bir hayatta kalma temalı zombi MMORPG oyunu üzerinde de çalışıyor: Persist Online. Bu oyun, oyuncuların hem yapay zeka düşmanlarıyla (PvE) hem de diğer oyuncularla (PvP) mücadele edeceği post-apokaliptik bir dünyada geçecek. Her sunucuda yüzlerce oyuncunun aynı anda yer alacağı bu yeni oyun hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacak.

Tibia hayranları, 28 yıllık bu büyük değişimi heyecanla beklerken, Keşiş sınıfının oyunun dengesini nasıl etkileyeceği merak konusu. 25 Şubat’ta başlayacak test süreciyle birlikte oyuncular, bu yeni sınıfı keşfetme fırsatı bulacak.