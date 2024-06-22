Ticaret Bakanı Bolat Cezayir ve Tunus'a gidecek

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Bakan Bolat'ın Kuzey Afrika turunun ilk durağı Cezayir olacak. Bakan Bolat, ziyareti esnasında, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın kapılarını açacak ve Türkiye bu fuarda "Onur Konuğu Ülke" olarak temsil edilecek. Cezayir Devlet Başkanı Abdulmecid Tebbun'un da katılacağı fuarın açılışında, Bakan Bolat'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik edecek. Fuarda, 25 farklı ülkeden toplam 800 katılımcının yer alması bekleniyor.

Bakan Bolat, ziyaretinin bir parçası olarak, Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) düzenlediği Türk İş Dünyası buluşmasına katılacak. 23-24 Haziran'da Cezayir'de gerçekleşecek olan ziyaret sırasında, Bakan Bolat'ın Cezayirli mevkidaşı ve diğer üst düzey yöneticilerle önemli görüşmeler yapması planlanıyor. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenleyeceği Ticaret Heyeti ve B2B etkinliğinin açılışını yapması bekleniyor.

Cezayir, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl sonu itibarıyla 6,3 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Cezayir'de petrol ve doğal gaz dışında en fazla yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülke olarak öne çıkıyor. Cezayir'de yaklaşık 1500 Türk ortaklı şirket faaliyet göstermekte ve bu şirketlerin toplam yatırım miktarı 6 milyar doları aşmış durumda. Türk müteahhitlik firmaları, Cezayir'de bugüne kadar toplam değeri 21,3 milyar dolar olan 636 projeyi üstlenmişlerdi.

Bakan Bolat, Cezayir ziyaretinin ardından 25 Haziran'da Tunus'a geçecek ve burada Türkiye-Tunus İş ve Yatırım 2. Forumu'na katılacak. Forum, Bakan Bolat ve Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb Guezzah'ın katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) tarafından düzenlenecek. Forum sırasında, Bolat ve Guezzah başta olmak üzere Tunuslu yetkililerle görüşmeler yapılacak ve Türkiye ile Tunus'tan iş insanlarının katılımıyla yatırım fırsatları ve koşulları masaya yatırılacak. Forumda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra turizm, enerji, tarım, sanayi ve tekstil gibi sektörlerdeki yatırım fırsatları da değerlendirilecek.

Bu forum, 5 Haziran'da İstanbul'da DEİK ve UTICA işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu'nun devamı niteliğinde olup, iki ülke için öncelikli sektörlerde somut işbirliği adımlarının takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 1,6 milyar dolar olarak kaydedilmiş olup, bu rakamın yaklaşık 1,3 milyar doları Türkiye'nin ihracatından, geri kalan 300 milyon doları ise ithalattan oluşmaktadır. Türk müteahhitleri, Tunus'ta bugüne kadar toplam 975 milyon dolarlık 21 projeyi hayata geçirmişlerdi.