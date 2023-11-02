Ticaret Bakanı Ömer Bolat: AB'den 'vize kolaylığı' sözü aldık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat iki yıldır devam eden Vize krizi hakkında açıklama yaptı: "Yapılan görüşmelerde vize kolaylığı sözü aldık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: AB'den 'vize kolaylığı' sözü aldık

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin siyasi diyalog açısından 2019'da durdurduğunu ancak ekonomi ve ticaret noktasında çalışmaların devam ettiğini belirterek göreve geldikten sonra Avrupa Birliği yetkilileriyle 4 temaslarının olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yeni dönemde yapıcı, ticaret ağırlıklı, Gümrük Birliği'ndeki sıkıntıları karşılıklı telafi etme iradesi gösteren bir tutum sergilediğine işaret ederek "Görüşmelerde vize konusundaki sıkıntıların aşılması noktasında şikayetleri en üst perdeden dile getirdiğimizde, 'Yeni bir hazırlık içindeyiz ve vize kolaylığı süreci başlatacağız' cevabını aldık" dedi.

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