Altı ürününün ihracına kayıt zorunluluğu getirdi

Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ürüne kayıt zorunluluğu getirildi. İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü daha eklenmiş oldu. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ‘İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek ‘ihracı kayda bağlı mallar listesi’ne eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle