Ticaret Bakanlığı açıkladı. Sektörlerin 7 yıllık ihracat değerleri ortaya çıktı

Türkiye’nin toplam ihracatı, 2023’te salgın öncesi yıl olan 2019’a göre yüzde 41,7 artış gösterdi, 255,8 milyar dolara çıktı. Kilogram başına başına ihracat değeri ise yüzde 27,6'lı bir artışla 1,23 dolardan 1,57 dolara yükseldi.

Peki Sektörlerin 7 yıllık ihracat değer ve değişimleri ortaya çıktı. 2019-2023 arasında ithalat birim değerindeki artış yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İhracat değerindeki artış yüzde 16,7’de kaldı. Yüksek altın ithalatı da makasın aleyhte açılmasında önemli bir rol oyandı.Yedi yıllık kilo başına düşen ihracat değeri en çok Gemi ve Yat sektörü ile Savunma ve Havacılık Sanayii'nde yaşandı. 2015 yılında Gemi ve Yat sektöründe kilo başına düşen değer 3,9 dolardan, 2022 yılında iki kattan daha fazla artış göstererek, 8,8'e çıktı. Savunma ve Havacılık Sanayii'nde ise 2015 yılında kilo başına düşen değer 24,8'den iki kattan daha fazlı artış göstererek, 57,5'a yükseldi.

DEĞER SINIRLI ARTTI

Tarım, sanayi ve madencilik olarak 3 ana sektör ve 26 alt kategoriden oluşan genel ihracat, Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı 2023’te ana pazarlarda meydana gelen daralmanın da etkisiyle zorlu bir dönem yaşadı. Yılın tamamında ihracat yüzde 0,6 gibi sınırlı bir artışla 255,8 milyar dolara yükselirken miktarda ise yüzde 9,6’lık daralma yaşandı.

TARIM ÜRÜNLERİNİN DEĞERİ YÜZDE 7 AZALDI

Yanlıs politikalar nedeniyle tarımda yaşanan gerileme kilo başına düşen gelirde de azalmaya neden oldu. İhracatta en yüksek artış yüzde 20 ile sanayi sektöründe yaşandı. Sanayi sektöründe bir önceki yıl 1,81 dolar olan kg başına ihracat değeri 2,17 dolara yükseldi. Madencilik sektöründe kg başına ihracat değeri yüzde 11 artışla 0,18 dolardan 0,20 dolara yükselirken tarımda ise düşüş yaşandı. Söz konusu sektörde kg başına ihracat değeri yüzde 7 düşüşle 1,13 dolardan 1,05 dolara geriledi.

3 ana sektör 26 alt kategoriye bölünüyor. Söz konusu kategoriler incelendiğinde en yüksek ihracat değerine sahip olan sektörün geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da mücevherat sektörü olduğunu gösteriyor. Söz konusu kategoride kg başına ihracat değeri geçen yıla göre yüzde 10 artışla 654 dolara yükseldi.

SAVUNMA SANAYİNDEN TÜM ZAMANLARIN REKORU

Savunma sanayisinde 2022 yılında yaşanan kilo başına düşen 593,2 dolarlık miktar geçen yıl yüzde 13,68 oranında artış göstererek, büyük bir sıçrayış yaptı. Savunma ve Havacılık Sanayisi yer aldı