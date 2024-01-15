Ticaret Bakanlığı, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor

Bolat, AA muhabirine ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin cari işlemler açığının, Kasım 2023'te 1,3 milyar dolar azalışla 2,7 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, Mayıs 2023'te 60,3 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise sonraki aylarda 10,7 milyar dolar azalış göstererek Kasım 2023 itibariyle 49,6 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Bakan Bolat, Temmuz 2023'ten itibaren her ay yıllıklandırılmış dış ticaret açığının düştüğüne ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinin iyileştiğini söyleyerek, Kasım ayında cari açıktaki gerilemede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 38,5 azalarak 4,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olduğunu belirtti.

"İyileşmenin devam etmesi bekleniyor"

Ödemeler dengesinde, yıllıklandırılmış serideki olumlu gidişin olduğunu söyleyen Bolat, Orta Vadeli Program hedefiyle uyumlu şekilde ilerlediğini 2024’ün ilk çeyreğinde belirginleşerek devam etmesini beklediklerini söyledi.