Borsa'da yabancıların en çok satın aldığı hisseler. Yabancılar en kazançlı hisselerde alım satım yaptılar

Yabancı yatırımcılar, geçen yılın aralık ayında BİST’te 50.1 milyar dolarlık alım yaparken, 51.1 milyar dolar satışı gerçekleştirip,1 milyar dolarlık net satış işlemi gerçekleştirmişlerdi.

Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yapılan istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar aralık ayında BİST’te 23.9 milyar dolar alım yaparken, 23.3 milyar dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi.

Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 565.2 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiler. Geçen yılın aralık ayında yabancılar BİST’te 50.1 milyar dolarlık alım yaparken, 51.1 milyar dolar satışı gerçekleştirip,1 milyar dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.

BİST verilerine göre, yılın 12 aylık döneminde ise yabancılar 386 milyar dolarlık hisse senedi alım işlemi yaptılar. Aynı dönemde 387 milyar dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın 12 aylık diliminde 1 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdiler.

Böylece yabancıların 1 yılda yaptıkları işlemlerin toplamı 773 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların 2022 senesinin aynı dönemindeki alımları 295.5 milyar dolar olurken, satışları 300 milyar dolarken, böylece net 4.5 milyar dolarlık net satış işlemi gerçekleştirmişlerdi.

Yabancı yatırımcılar Aralık ayında BİST’te en çok net alımı Akbank ve THY hissesinde yaparken, en çok net satışı ise Sasa ve Türk Traktör hissesinde yaptılar