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İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanmış samurlara ait bin 200 post ele geçirdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:27
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu 3 kişi şüpheli bulundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dış Hatlar Terminali'nden ülkeye giriş yapmak üzereyken durdurulan şahıslar, valizlerinde yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilince muayene peronlarına alındı.

Detaylı aranmak üzere açılan valizlerden çıkan çok sayıda hayvan postunun samurlara ait olduğu belirlendi.

Ele geçirilen samur postların bin 200 adet ve 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu saptandı.

Postlara el konulurken olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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