Gümrük Muhafaza ekipleri 9 ayda 9,1 milyar liralık kaçak eşyaya 'dur' dedi

Bakanlık verilerinden yapılan derlemeye göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın 9 ayında uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve alkol, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünlerin de aralarında olduğu 9 milyar 139 milyon 3 bin 787 liralık kaçak eşya ele geçirdi.

Bakanlık bir yandan ülke ticaretinin dünyadaki konumunu koruyup geliştirmek için çalışırken diğer yandan milli ekonomiyi tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadele ediyor.

Kaçakçılıkla mücadele, toplum sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve piyasada haksız rekabete engel olunması açısından, ülke için büyük önem arz eden konular arasında görülüyor.

Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerince, yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ticari eşyadan madene, tekstilden gıdaya kadar birçok kaçak eşya ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Eşyalar itibarıyla bakıldığında, söz konusu dönemde ele geçirilen uyuşturucunun değeri 5 milyar 902 milyon 326 bin 99 lira olarak kayıtlarda yer aldı. Ayrıca, 998 milyon 786 bin 481 liralık tekstil, 703 milyon 741 bin 777 liralık araç, 663 milyon 820 bin 596 liralık çeşitli eşya kaçakçılığı önlendi.

Listede, 158 milyon 648 bin 643 liralık elektrik-elektronik, 153 milyon 471 bin 975 liralık tütün-alkol, 144 milyon 305 bin 146 liralık gıda, 116 milyon 74 bin 720 liralık değerli maden, 82 milyon 691 bin 801 liralık makine aksamı ve yedek parça, 76 milyon 105 bin 851 liralık tıbbi eşya, 74 milyon 824 bin 529 liralık akaryakıt, 28 milyon 980 bin 59 liralık silah-mühimmat, 23 milyon 99 bin 88 liralık döviz, 8 milyon 180 bin 433 liralık zirai eşya, 3 milyon 934 bin 255 liralık kimyevi madde, 11 bin 431 liralık tarihi eser yakalaması da yer aldı.

Ekiplerce geçen yılın tamamında ele geçirilen kaçak eşya tutarı 7 milyar 749 milyon 944 bin 105 lira olarak kaydedilirken bu yılın 9 ayında söz konusu rakam yüzde 17,92 artışla 9 milyar 139 milyon 3 bin 787 lira olarak kayıtlara geçti.

(Kaynak: AA)