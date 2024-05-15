Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece nektarin ve brokoli tebliğ gereği ticari kalite denetimine dahil edildi.

Yeni tebliğle yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması hedefleniyor. Yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik kalite denetimleri Ticaret Bakanlığı'nca yapılıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yallar içinde ihracatta yaşanan artış nedeniyle tebliğde değişiklik yapıldı. Böylece nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Bu arada "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.