Ticaret Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için fahiş fiyat açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı alışverişlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 81 ildeki denetimlerini sürdürürken şikayetleri de yakın takibe aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için fahiş fiyat açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşların huzuru ve refahı için fahiş fiyat denetimlerinin hız kesmeden devam edileceği belirtildi.

Bayram dönemlerinin, ülke ekonomisine, artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirdiğine ve ekonominin canlanmasına, büyümesine katkı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişler de kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir" dedi.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE SÜRECEK

Bakanlığın, vatandaşların taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır."

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı Magazin
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret Güncel
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat Sağlık
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu Spor
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı Güncel
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı. Magazin
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü Güncel
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü