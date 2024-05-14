Ticaret Bakanlığı'ndan polistiren ithalatına damping soruşturması

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğü girdi. Ticaret Bakanlığı da polistiren ürünü hakkında soruşturmaya imza attı.

Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, Çin, Çin Tayvanı, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Tayland menşeli polistiren ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi. Bakanlık açıklamasıyla birlikte konuyla ilgili esaslar da tespit edildi.

Karar yerli üreticilerin başvurusu üzerine alındı. Dampingli olduğu iddia edilen polistirenin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, inceleme sonucunda, soruşturma için gerekli yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi.

POLİSTİREN NEDİR

Polistiren, monomer hâldeki stirenden polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. Petrolden elde edilir. Plastik endüstrisinde daha çok PS kısaltması ile kullanılır. Oda sıcaklığında, polistiren katı halde bir termoplastiktir, enjeksiyon veya ekstrüzyon yolu ile işlenirken yüksek sıcaklıklarda eriyik hâle getirilir.