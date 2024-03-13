Ticari araç at arabasına çarptı, bir kişi hayatını kaybetti. İşte onlar

Kaynak: DHA
Ticari araç at arabasına çarptı, bir kişi hayatını kaybetti. İşte onlar
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı at arabasının sürücüsü Hakkı Eğe (51) hayatını kaybetti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Acarlar Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Sahurda ramazan davulu çalan Hakkı Eğe, daha sonra taşımacılık yapmak üzere at arabasıyla Acarlar Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne gitmek üzere yola çıktı.

Eğe’nin kullandığı at arabasına arkasından gelen Emre Gökal yönetimindeki 09 UH 773 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisiyle at arabası kullanılamaz hale gelirken, Hakkı Eğe ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Eğe ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan Eğe, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

At ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Gözaltına alınan sürücüsü Gökal, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eğe’nin cenazesi ise toprağa verildi.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın çarpmasıyla Hakkı Eğe’nin savrularak at arabasının önüne doğru düşüp, yaralanması ve atın yere yığılması yer alıyor.

hafif-ticari-aracin-carptigi-at-arabasin-25661-3.jpg

hafif-ticari-aracin-carptigi-at-arabasin-25661-1.jpg

hafif-ticari-aracin-carptigi-at-arabasin-25661-2.jpg

hafif-ticari-aracin-carptigi-at-arabasin-25661-4.jpg

hafif-ticari-aracin-carptigi-at-arabasin-25661.jpg

Son Haberler
Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp Yaşam
Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp
İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak Spor
İsmail Kartal'dan flaş tercih. Kavga ettiği oyuncuyu ilk 11'de oynatacak
İmamoğlu'ndan Soylu'ya gönderme: 'Bayılıyoruz bir yere çizme giyip gitmeye sel ve su baskını çizme giymek marifet değil kardeşim' Video
İmamoğlu'ndan Soylu'ya gönderme: 'Bayılıyoruz bir yere çizme giyip gitmeye sel ve su baskını çizme giymek marifet değil kardeşim'
Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın ölü evinde bulundu Yerel Haberler
Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın ölü evinde bulundu
Arap TikTok kullanıcısı Türkiye'de çektiği videoyla tepki topladı: 'Müslümansanız neden yemek yiyorsunuz?' Video
Arap TikTok kullanıcısı Türkiye'de çektiği videoyla tepki topladı: 'Müslümansanız neden yemek yiyorsunuz?'
Beşiktaş dev farktan döndü. Adını yarı finale yazdırdı Spor
Beşiktaş dev farktan döndü. Adını yarı finale yazdırdı
İstanbul-Maltepe'de yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme Gündem
İstanbul-Maltepe'de yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme