Ticari araç sürücülerine yeni düzenleme. 1 yıl uzatıldı

Yapılan düzenlemeyle, yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 69'a çıkarılan yaş sınırı uygulaması bu yıl sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.

Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için 66 olan yaş sınırlaması, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirilerek uygulamaya alındı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle ticaret koridorlarının değişmesiyle kara yoluyla ticari taşımalar ülkede artış yaşandı.

Bu süreçte herhangi bir makul gerekçeye ihtiyaç duyulmadan sürücülerin vize temininde sıkıntı yaşaması sebebiyle vizeli sürücü ihtiyacı oluştu.

Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesiyle sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzı da yetersiz kaldı.

SAYISAL TAKOGRAF KARTLARI DA YENİLENECEK

Yapılan düzenleme kapsamında, SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında, ilk kez başvuru yapacak sürücüler, sürücü türü sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

Daha önce başvuru yapmış ve düzenleme doğrultusunda geçtiğimiz yıl sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmadan süreleri bu yıl sonuna kadar uzatıldı.

Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücüler ise sayısal takograf kartlarını da yenileyebilecek.