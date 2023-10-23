Ticari araç ve kamyonda 3,5 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 25 milyar 618 milyon 809 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 13,6'sını oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalışla 3 milyar 480 milyon 497 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde 87 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

İHRACATIN YAKLAŞIK 4'TE 1'İ BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Sektörün ocak-eylül döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 15 milyon 540 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 18 azalışla 824 milyon 206 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen bu ihracat, üç çeyrekteki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 23,68'ini oluşturdu.

İkinci sıradaki Slovenya'ya yapılan ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 467 milyon 760 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin ihracatı üçüncü sıradaki Fransa'ya ocak-eylül döneminde, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 yükselişle 452 milyon 892 bin dolara, dördüncü sıradaki İtalya'ya da yüzde 6 artışla 447 milyon 363 bin dolara ulaştı.

BELÇİKA'YA 288 MİLYON DOLARLIK HAFİF TİCARİ ARAÇ-KAMYON İHRACATI

Beşinci sıradaki Belçika'ya "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalarak 288 milyon 752 bin dolara geriledi.

İspanya 150 milyon 560 bin dolarla 6'ncı, Almanya 100 milyon 146 bin dolarla 7'nci, Avustralya 75 milyon 18 bin dolarla 8'inci, Danimarka 70 milyon 731 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 69 milyon 736 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyonet-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.