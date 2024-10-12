Ticari aracı olup da yaptırmayana 4 bin lira ceza kesilecek. Tarih verildi

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Ticari aracı olup da yaptırmayana 4 bin lira ceza kesilecek. Tarih verildi

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği kullanmak zorunda olacak. Bu kurala uymayanlar, 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 TL gibi ciddi bir para cezasıyla karşılaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış koşullarında yol güvenliğini artırmak için yeni bir düzenleme uygulamaya koydu. 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak bu düzenleme, kazaların azaltılmasını sağlayacak. Bu sebeple ticari araç sahiplerinin, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için kış lastiklerini zamanında taktırmaları hayati önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYAN TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNE 4 BİN 69 LİRA CEZA!

Ticari araçlar için getirilen bu zorunluluk, kış aylarında güvenliği artırmayı amaçlayan bir önlem olarak göze çarpıyor. Bakanlık, kış lastiklerinin kullanımı sayesinde kötü hava koşullarında dahi yol güvenliğinin sağlanabileceğini ifade ediyor.

2024 yılından itibaren kış lastiği takmayan ticari araç sahipleri için belirlenen ceza tutarı 4 bin 69 TL olarak duyuruldu. Bu yüksek ceza miktarı, araç sahiplerini kış lastiklerini zamanında takmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ticari araç sahiplerinin bu cezayla karşılaşmamak için 1 Aralık tarihinden önce gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

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