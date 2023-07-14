Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 71 T 0165 plakalı ticari taksi ile M.A.Ç kontrolündeki 06 E 3656 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ticari taksi şoförü M.E.D. ile otomobil sürücüsü M.A.Ç ve otomobilde bulunan O.Y. ile F.K. bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü M.A.Ç., O.Y. ve F.K., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.