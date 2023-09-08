Ticari taksi motosiklet sürücüsüne çarptı: Motosikletli ağır yaralı

Kaza, Isparta’nın merkeze bağlı Fatih mahallesi 200 Cadde üzerinde meydana geldi.
M.Ş. idaresindeki ticari taksi ile H.Ş. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, ekipler tarafından inceleme başlatılırken, kaza sonrası görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.