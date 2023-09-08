Ticari taksi motosiklet sürücüsüne çarptı: Motosikletli ağır yaralı

Isparta’da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ticari taksi motosiklet sürücüsüne çarptı: Motosikletli ağır yaralı

Kaza, Isparta’nın merkeze bağlı Fatih mahallesi 200 Cadde üzerinde meydana geldi.

M.Ş. idaresindeki ticari taksi ile H.Ş. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından inceleme başlatılırken, kaza sonrası görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Silah taşıyan personele asgari ücret veremezsin! Yazarlar
Silah taşıyan personele asgari ücret veremezsin!
Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman? Keşfet
Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman?
FETÖ firarisi öğretmen yakalandı Güncel
FETÖ firarisi öğretmen yakalandı
Sinop’ta denize girmek yasaklandı Güncel
Sinop’ta denize girmek yasaklandı
Nelson Oliviera Konyaspor'da Spor
Nelson Oliviera Konyaspor'da
Benim Güzel Ailem 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Benim Güzel Ailem 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı Güncel
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı