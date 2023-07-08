Ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu-Daday karayolu 1. kilometresinde meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki otomobil ile Onur Ç. (24) yönetimindeki ticari taksi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi şarampole sürüklendi.

TAKSİCİ VE YOLCULAR YARALANDI

Kazada ticari taksi sürücüsü Onur Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet E. (64) ve Niyazi K. (56) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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