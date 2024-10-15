Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Yavuz Biçer
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu

Televizyon ekranlarında kısa süreli üne kavuşan isimler kanal kanal gezerek 'şöhret'leri sürdürmek istiyor. Özel hayatlarını paylaştıkları programlar sonrası 'ünlü' olmak isteyen isimler şimdi de yemek yarışmasına katılıyor.

Fatih Ürek ile Gelin Görümce isimli yemek programına evlendirme programları ile adını duyuran isimler katıldı.

Ekranlarda önce evlendirme programları ile sonrasında gelen yasak ile içerik değişikliği yapan programlara katılan özel hayatlarını ekran önünde anlatan isimleri Fatih Ürek’in sunduğu yarışma programı reyting amaçlı olarak programa dahil etti.

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Yemek yarışması şeklinde içeriği olan programa yıllar önce evlendirme programında adını duyuran oryantal Solmaz, yine Esra Erol’un programına katılarak aile hayatlarını anlatıp sorunlarını paylaştıktan sonra ‘ünlü’ olduğunu düşünen Yazgül ve Cemile isimli kadınlar katıldı.

Sosyal medya platformlarında yayın yapan bu isimlerin yemek yarışmasında bulunması ise dikkat çekti. Yorumları ve tartışmaları ile programı izlenir kılması öngörülüyor.

Program esnasında büyük tartışmalar ve söz atışmaları yaşanırken yemek yarışması programı reality showa dönüştü.

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