Tik Tok'ta canlı yayında öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tik Tok'ta canlı yayında öldü

TikTok'ta canlı yayın yapan bir şahıs, amuda kalkarak su dolu varile girerek sıkıştı. Varilin içinden çıkamayan adam hayatını kaybetti. O anlar anbean kamerayla kaydedildi.

Sosyal medya platformlarında her geçen gün farklı içeriklerle videolar çekilirken, bazı videoların sonu kötü sonuçlanıyor.

TikTok'ta yayın açan bir kişinin ölümüne binlerce kişi canlı yayında şahit oldu. Su dolu bir varile giren şahıs, ayaklarını yukarıda kalacak şekilde tuttu.

ÖLÜM ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sosyal medya fenomeni, varilin içinden çıkamadı ve sıkışıp boğuldu. Canlı yayın sırasında varilden çıkamayan adamın ölüm anları, kullanıcılar tarafından büyük bir şokla karşılandı.

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KULLANICILAR TEPKİ YAĞDIRDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu platformun acilen kapatılması lazım" yorumunu yaparken, bazıları ise, "Gerçekten izlediğim en kötü şeydi" yorumunu ekledi.

Kimi kullanıcılar ise platformun kaldırılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

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