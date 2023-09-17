TİKA Başkanı Kayalar, Bağdat'ta Türkmenlerle bir araya geldi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Türkmen yetkililerle görüştü.

KAYNAK: AA
TİKA Başkanı Kayalar, Bağdat'ta Türkmenlerle bir araya geldi

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanı Kayalar, Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

ITC Başkanı Turan, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, TİKA'nın her zaman Irak halkı ve Türkmenlerin yanında olduğunu vurguladı.

Türkmenlerin, 2018 yılında yanan Kerkük'teki tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nın onarımının TİKA tarafından yapıldığını unutmadığını aktaran Turan, yoğunlukla bulundukları bölgelerde TİKA'nın gerçekleştireceği projelere Irak Türkmen Cephesi'nin mutlak destek vereceğini ifade etti.

Görüşmede kentteki bazı Türkmen yetkililer de hazır bulundu.

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