Tıkalı mutfak gideri nasıl açılır? Tesisatçı çağırmadan önce mutlaka deneyin

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan lavaboların gider yerlerinin tıkanması sıkça rastlanan bir durumdur. Fakat bu durum pek çok kişi için büyük bir sorun haline gelebiliyor.

İşte size mutfak lavabosundaki tıkanıklığı açmak için tesisatçı çağırmadan önce deneyebileceğiniz birkaç pratik yöntem:

EVDE TIKANIKLIK AÇMA YÖNTEMİ: SİRKE VE KARBONAT

Adım 1: Kaynar su hazırlayın. Sıcak su, tıkanıklığı çözmekte daha etkilidir.

Adım 2: Bulaşık deterjanı ve kaynar suyu lavaboya dökün. Bu karışım, yağları çözerek tıkanıklığı açmaya yardımcı olur.

Adım 3: Karbonatı giderin üzerine serpin. Küçük giderler için bir huni kullanabilirsiniz.

Adım 4: Karbonatın üzerine beyaz sirke dökün. Sirke ve karbonatın tepkimesi sesle anlaşılır.

Adım 5: Köpürme ve durulama yapın. Köpürme azaldıktan sonra 10 dakika bekleyip kaynar su ekleyin.

Adım 6: Lavabo açılmaya başladıysa, sıcak su akıtın. Akmıyorsa işlemi tekrarlayın.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa, profesyonel yardım almak en iyisi olabilir. Ancak, bu basit ev yöntemleri genellikle tıkanıklık sorununu çözmek için etkilidir.

TESİSATÇI ÇAĞIRMADAN ÖNCE BAŞKA NE YAPABİLİRİM?

• Plunger Kullanımı: Plunger, büyük parçaların tıkadığı durumlarda etkili olabilir.

• Tel Askı Kullanımı: Düzleştirilmiş tel askı ile tıkanıklığı çekmeye çalışın.

• Kimyasal Tıkanıklık Açıcılar: Üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanın.

• Sıcak Su ve Bulaşık Sabunu: Yağları çözmek ve tıkanıklığı gevşetmek için kullanın.

• Tuvalet Fırçası Kullanımı: Plunger yoksa, tuvalet fırçası ile tıkanıklığı açmaya çalışın.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa veya tıkanıklık tekrar ediyorsa, bir tesisatçı çağırmak en iyi seçenek olabilir.

PLUNGER (POMPA PİSTONU) NASIL KULLANILIR?

1. Plunger’ı Hazırlayın: Kauçuk kısmını su ile ıslatın.

2. Plunger’ı Pozisyonlandırın: Gideri tamamen kaplayacak şekilde yerleştirin.

3. Basınç Uygulayın: Güçlü bir şekilde aşağı itip hızlıca çekin.

4. Sonucu Kontrol Edin: Su akıp akmadığını kontrol edin.

5. Sıcak Su ile Durulayın: Tıkanıklık açıldıktan sonra gideri durulayın.

Bu adımlar, tıkanıklığı açma konusunda size yardımcı olacaktır. Ancak, tıkanıklık devam ederse veya sık sık tekrarlanıyorsa, bir uzmana danışmanız en doğrusu olacaktır.

TIKANIKLIK SORUNUNU NASIL ÖNLEYEBİLİRİM?

Tıkanıklık sorununu önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler şunlardır:

• Düzenli Bakım: Lavabo ve giderlerinizi düzenli olarak temizleyin. Bu, birikintilerin oluşmasını ve tıkanıklıkları önlemeye yardımcı olur.

• Atıklara Dikkat: Lavaboya yağ, kahve telvesi ve diğer sert atıklar dökmekten kaçının. Bunlar tıkanıklığa neden olabilir.

• Sıcak Su Kullanımı: Haftada bir kez, lavabonuzdan sıcak su akıtarak yağ ve diğer atıkların birikmesini önleyebilirsiniz.

• Filtreler: Lavabo ve duş giderlerine saç ve diğer büyük parçaları tutacak filtreler yerleştirin.

• Kimyasallardan Kaçının: Kimyasal tıkanıklık açıcılar yerine doğal çözümleri tercih edin. Sirke ve karbonat gibi doğal ürünler, tıkanıklıkları açmak ve önlemek için etkili olabilir.

Bu önlemler, tıkanıklık sorunlarını büyük ölçüde azaltabilir. Ancak, eğer tıkanıklık oluşursa, yukarıda bahsettiğim yöntemleri deneyebilirsiniz. Eğer tıkanıklık devam ederse veya sık sık tekrarlanıyorsa, bir uzmana danışmanız en doğrusu olacaktır.