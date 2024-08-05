Tıkalı sulama kanalından çıkanlar ekipleri ve mahalleliyi şoke etti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ekipler, tıkanan sulama kanalı için harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, bulunan sulama kanalının tıkanması üzerine çalışma başlatan ekipler, sulama kanalında hayvan leşleri buldu.
Mahalle sakinleri, 4 gün süren temizleme çalışmalarında pet şişe ve çöplerin kanaldan çıktığını görünce hayrete düştüler. Sulama kanalı yapılan çalışmalar sonucu tekrar açıldı.
Yetkililerin, sulama kanalına çöplerin atılmaması için vatandaşlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.